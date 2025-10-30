Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Donnerstagnachmittag massiv unter Druck

Notierung im Blick

Die Aktie von Boeing gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 5,1 Prozent auf 202,63 USD.

Die Boeing-Aktie gab im New York-Handel um 15:52 Uhr um 5,1 Prozent auf 202,63 USD nach. Die Boeing-Aktie gab in der Spitze bis auf 202,24 USD nach. Bei 210,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 744.499 Boeing-Aktien.

Am 30.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 242,59 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Boeing-Aktie somit 16,47 Prozent niedriger. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 128,92 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Boeing-Aktie derzeit noch 36,38 Prozent Luft nach unten.

Boeing-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,048 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 243,43 USD je Boeing-Aktie an.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,92 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -9,97 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 27,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 17,84 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 22,75 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.02.2026 terminiert.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -7,912 USD je Aktie in den Boeing-Büchern.

