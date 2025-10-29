Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing büßt am Abend ein

Aktienentwicklung

Die Aktie von Boeing gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Boeing-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 4,3 Prozent im Minus bei 213,70 USD.

Die Boeing-Aktie notierte um 20:08 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 4,3 Prozent auf 213,70 USD. Bei 212,52 USD markierte die Boeing-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 220,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via New York 1.741.993 Boeing-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 242,59 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Boeing-Aktie 13,52 Prozent zulegen. Bei 128,92 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,67 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,048 USD. Im Vorjahr erhielten Boeing-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 245,71 USD.

Boeing ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Boeing hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,92 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -9,97 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22,75 Mrd. USD – ein Plus von 27,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Boeing 17,84 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Boeing am 04.02.2026 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -6,895 USD je Boeing-Aktie.

