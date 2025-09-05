BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittag gefragt

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von BP. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 4,21 GBP zu.

Um 11:48 Uhr stieg die BP-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 4,21 GBP. Bei 4,23 GBP erreichte die BP-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 4,20 GBP. Zuletzt wurden via London 2.528.044 BP-Aktien umgesetzt.

Am 13.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,71 GBP. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,91 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.04.2025 bei 3,29 GBP. Abschläge von 21,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für BP-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,329 USD ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 4,59 GBP an.

Am 05.08.2025 äußerte sich BP zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. BP hat ein EPS von 0,08 GBP vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,01 GBP auf dem gleichen Niveau gelegen. Umsatzseitig standen 34,91 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von 6,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BP 37,49 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2025 terminiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 03.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass BP im Jahr 2025 0,451 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

