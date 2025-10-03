DAX24.412 ±-0,0%Est505.652 +0,1%MSCI World4.335 +0,2%Top 10 Crypto16,59 +0,8%Nas22.844 +0,4%Bitcoin102.595 -0,2%Euro1,1736 +0,1%Öl64,51 +0,3%Gold3.860 +0,1%
So entwickelt sich BP

BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP zeigt sich am Mittag freundlich

03.10.25 12:07 Uhr
BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP zeigt sich am Mittag freundlich

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 4,26 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BP plc (British Petrol)
4,87 EUR 0,01 EUR 0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von BP zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,9 Prozent auf 4,26 GBP. Zwischenzeitlich stieg die BP-Aktie sogar auf 4,27 GBP. Bei 4,21 GBP eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.429.116 BP-Aktien umgesetzt.

Am 13.02.2025 markierte das Papier bei 4,71 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BP-Aktie derzeit noch 10,55 Prozent Luft nach oben. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,29 GBP. Mit Abgaben von 22,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten BP-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,240 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,329 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 4,63 GBP für die BP-Aktie aus.

Am 05.08.2025 hat BP in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 GBP vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BP ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,01 GBP in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat BP mit einem Umsatz von insgesamt 34,91 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,49 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 6,88 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 04.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 03.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass BP im Jahr 2025 0,449 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

BP-Aktie schwach: Neuer Chairman fordert Tempo bei Konzernumbau

September 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der BP-Aktie angepasst

FTSE 100-Wert BP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BP von vor 10 Jahren abgeworfen

