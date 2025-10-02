BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Kurs der BP

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 4,26 GBP abwärts.

Um 15:53 Uhr fiel die BP-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 4,26 GBP ab. Das Tagestief markierte die BP-Aktie bei 4,24 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 4,27 GBP. Von der BP-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.758.529 Stück gehandelt.

Am 13.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,71 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BP-Aktie derzeit noch 10,60 Prozent Luft nach oben. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 3,29 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der BP-Aktie liegt somit 29,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,240 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,329 USD je BP-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 4,60 GBP.

BP ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde mit 0,08 GBP ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,01 GBP, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Umsatzseitig standen 34,91 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von 6,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BP 37,49 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte BP am 04.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,450 USD je BP-Aktie.

Redaktion finanzen.net

