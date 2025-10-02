DAX24.400 +1,2%Est505.643 +1,1%MSCI World4.317 -0,1%Top 10 Crypto16,48 +1,1%Nas22.774 +0,1%Bitcoin101.685 +0,8%Euro1,1695 -0,3%Öl64,52 -1,4%Gold3.831 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Plug Power A1JA81 Lufthansa 823212 Alibaba A117ME HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 thyssenkrupp 750000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nähert sich Rekord -- US-Börsen uneins -- Tesla meldet Rekord-Auslieferungen in Q3 -- BioNTech, DroneShield, Siemens Energy, Novo Nordisk, BYD, Rüstungsaktien, Wolfspeed im Fokus
Top News
Geschätztes Vermögen von CEO der Tesla-Aktie Musk erreicht wichtige Milliarden-Marke Geschätztes Vermögen von CEO der Tesla-Aktie Musk erreicht wichtige Milliarden-Marke
BioNTech-Aktie gefragt: Zweiter "AI Day" in London - Pfizer-Deal treibt an BioNTech-Aktie gefragt: Zweiter "AI Day" in London - Pfizer-Deal treibt an
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Kurs der BP

BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

02.10.25 16:10 Uhr
BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 4,26 GBP abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BP plc (British Petrol)
4,87 EUR -0,03 EUR -0,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr fiel die BP-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 4,26 GBP ab. Das Tagestief markierte die BP-Aktie bei 4,24 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 4,27 GBP. Von der BP-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.758.529 Stück gehandelt.

Am 13.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,71 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BP-Aktie derzeit noch 10,60 Prozent Luft nach oben. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 3,29 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der BP-Aktie liegt somit 29,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,240 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,329 USD je BP-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 4,60 GBP.

BP ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde mit 0,08 GBP ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,01 GBP, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Umsatzseitig standen 34,91 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von 6,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BP 37,49 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte BP am 04.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,450 USD je BP-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

September 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der BP-Aktie angepasst

FTSE 100-Wert BP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BP von vor 10 Jahren abgeworfen

BP-Aktie im Minus: Finale Investitionsentscheidung für Tiber-Guadalupe-Projekt gefallen

Ausgewählte Hebelprodukte auf BP

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BP

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Jeff Whyte / Shutterstock.com

Nachrichten zu BP plc (British Petrol)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BP plc (British Petrol)

DatumRatingAnalyst
29.09.2025BP NeutralUBS AG
25.09.2025BP BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.09.2025BP BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.08.2025BP Sector PerformRBC Capital Markets
28.08.2025BP NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
25.09.2025BP BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.09.2025BP BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025BP BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.08.2025BP BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.2025BP KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
29.09.2025BP NeutralUBS AG
28.08.2025BP Sector PerformRBC Capital Markets
28.08.2025BP NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.08.2025BP NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025BP NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.02.2025BP VerkaufenDZ BANK
11.02.2025BP VerkaufenDZ BANK
11.02.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.02.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.01.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BP plc (British Petrol) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen