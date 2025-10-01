BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittag fester

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von BP. Zuletzt konnte die Aktie von BP zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,7 Prozent auf 4,29 GBP.

Im London-Handel gewannen die BP-Papiere um 11:49 Uhr 0,7 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BP-Aktie bisher bei 4,30 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,26 GBP. Zuletzt wechselten 3.276.477 BP-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 4,71 GBP. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,93 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BP-Aktie. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,29 GBP. Der aktuelle Kurs der BP-Aktie ist somit 23,18 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,329 USD. Im Vorjahr erhielten BP-Aktionäre 0,240 GBP je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 4,60 GBP je BP-Aktie an.

Am 05.08.2025 hat BP die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 GBP wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz lag bei 34,91 Mrd. GBP – das entspricht einem Abschlag von 6,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 37,49 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je BP-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,450 USD fest.

