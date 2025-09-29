BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP gibt am Mittag nach

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 4,30 GBP.

Die BP-Aktie musste um 11:49 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 4,30 GBP abwärts. Die BP-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,27 GBP nach. Den Handelstag beging das Papier bei 4,30 GBP. Bisher wurden heute 3.282.578 BP-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,71 GBP) erklomm das Papier am 13.02.2025. Der aktuelle Kurs der BP-Aktie ist somit 9,46 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 10.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,29 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 23,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 0,240 GBP an BP-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,329 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 4,60 GBP an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BP am 05.08.2025. Mit einem EPS von 0,08 GBP lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als BP mit -0,01 GBP je Aktie genauso viel verdiente. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,88 Prozent auf 34,91 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel hatte BP 37,49 Mrd. GBP umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 04.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,450 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

