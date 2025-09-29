BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP gibt am Mittag nach
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 4,30 GBP.
Werte in diesem Artikel
Die BP-Aktie musste um 11:49 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 4,30 GBP abwärts. Die BP-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,27 GBP nach. Den Handelstag beging das Papier bei 4,30 GBP. Bisher wurden heute 3.282.578 BP-Aktien gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,71 GBP) erklomm das Papier am 13.02.2025. Der aktuelle Kurs der BP-Aktie ist somit 9,46 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 10.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,29 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 23,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem im Jahr 2024 0,240 GBP an BP-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,329 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 4,60 GBP an.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BP am 05.08.2025. Mit einem EPS von 0,08 GBP lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als BP mit -0,01 GBP je Aktie genauso viel verdiente. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,88 Prozent auf 34,91 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel hatte BP 37,49 Mrd. GBP umgesetzt.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 04.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2026 erwartet.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,450 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur BP-Aktie
BP-Aktie im Minus: Finale Investitionsentscheidung für Tiber-Guadalupe-Projekt gefallen
Am Ölpreis partizipieren - Wie investiert man eigentlich in Öl?
TotalEnergies-Aktie unter Druck: Berenberg senkt das Kursziel und stuft die Aktie ab
Ausgewählte Hebelprodukte auf BP
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BP
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Nachrichten zu BP plc (British Petrol)
Analysen zu BP plc (British Petrol)
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.09.2025
|BP Neutral
|UBS AG
|25.09.2025
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.2025
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.08.2025
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.08.2025
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.09.2025
|BP Neutral
|UBS AG
|28.08.2025
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.08.2025
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.2025
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.2025
|BP Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.02.2025
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.2025
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.2025
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.2025
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.2025
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BP plc (British Petrol) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen