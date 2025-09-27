DAX23.786 +0,2%ESt505.507 +0,1%Top 10 Crypto15,54 +1,4%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin95.720 -0,1%Euro1,1718 +0,2%Öl68,98 -1,1%Gold3.816 +1,4%
DAX etwas fester -- Lufthansa: Restrukturierung und drohende Streiks -- Canopy Growth, Alibaba, D-Wave & Co., Novo Nordisk, Occidental, DroneShield, Rüstungsaktien, BYD, Goldpreis, Autoaktien im Fokus
BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP tendiert am Montagmittag auf rotem Terrain

29.09.25 12:08 Uhr
BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP tendiert am Montagmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von BP gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 0,7 Prozent auf 4,43 GBP.

Die BP-Aktie gab im London-Handel um 11:49 Uhr um 0,7 Prozent auf 4,43 GBP nach. Die BP-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,37 GBP nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,37 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.152.354 BP-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 13.02.2025 auf bis zu 4,71 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,47 Prozent über dem aktuellen Kurs der BP-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,29 GBP ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BP-Aktie derzeit noch 25,60 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,240 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,329 USD je BP-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 4,60 GBP an.

Am 05.08.2025 hat BP in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 GBP. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat BP im vergangenen Quartal 34,91 Mrd. GBP verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BP 37,49 Mrd. GBP umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 04.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 03.11.2026 dürfte BP die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass BP im Jahr 2025 0,449 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

