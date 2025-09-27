BP Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken BP am Nachmittag ins Minus

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BP. Der BP-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,6 Prozent auf 4,34 GBP.

Die BP-Aktie musste um 15:53 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 2,6 Prozent auf 4,34 GBP. Im Tief verlor die BP-Aktie bis auf 4,33 GBP. Bei 4,37 GBP eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der BP-Aktie belief sich zuletzt auf 7.541.578 Aktien.

Am 13.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,71 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,53 Prozent über dem aktuellen Kurs der BP-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,29 GBP am 10.04.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 24,15 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem BP seine Aktionäre 2024 mit 0,240 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,329 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der BP-Aktie wird bei 4,60 GBP angegeben.

Am 05.08.2025 äußerte sich BP zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 GBP vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BP ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,01 GBP in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 34,91 Mrd. GBP beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 37,49 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 04.11.2025 dürfte BP Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 03.11.2026 dürfte BP die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den BP-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,449 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Am Ölpreis partizipieren - Wie investiert man eigentlich in Öl?

TotalEnergies-Aktie unter Druck: Berenberg senkt das Kursziel und stuft die Aktie ab

BP-Aktie unter Druck: Tochter-Konzern erwägt anscheinend Verkauf von spanischem Solarprojekt