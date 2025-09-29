BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP wird am Vormittag ausgebremst

BP im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BP. Zuletzt fiel die BP-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 4,31 GBP ab.

Das Papier von BP gab in der London-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 4,31 GBP abwärts. Im Tief verlor die BP-Aktie bis auf 4,27 GBP. Bei 4,30 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im London-Handel wechselten bis jetzt 635.843 BP-Aktien den Besitzer.

Bei 4,71 GBP erreichte der Titel am 13.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 9,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,29 GBP. Mit einem Abschlag von mindestens 23,68 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP an BP-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,329 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 4,60 GBP an.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Mit einem EPS von 0,08 GBP lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als BP mit -0,01 GBP je Aktie genauso viel verdiente. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BP in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,88 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 34,91 Mrd. GBP im Vergleich zu 37,49 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte BP am 04.11.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von BP rechnen Experten am 03.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,450 USD je Aktie in den BP-Büchern.

Redaktion finanzen.net

