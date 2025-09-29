BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP verliert am Nachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von BP gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BP-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 1,9 Prozent im Minus bei 4,26 GBP.

Die BP-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 15:53 Uhr um 1,9 Prozent auf 4,26 GBP ab. Die höchsten Verluste verbuchte die BP-Aktie bis auf 4,24 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 4,30 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 10.365.538 BP-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,71 GBP. Dieser Kurs wurde am 13.02.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der BP-Aktie ist somit 10,55 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 10.04.2025 auf bis zu 3,29 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,75 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BP-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 0,240 GBP an BP-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,329 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 4,60 GBP.

BP ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 GBP wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,88 Prozent zurück. Hier wurden 34,91 Mrd. GBP gegenüber 37,49 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von BP wird am 04.11.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von BP rechnen Experten am 03.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BP-Aktie in Höhe von 0,450 USD im Jahr 2025 aus.

