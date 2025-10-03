BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Freitagnachmittag gesucht

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von BP zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 4,25 GBP zu.

Die BP-Aktie notierte im London-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 4,25 GBP. Die BP-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 4,27 GBP aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,21 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 8.840.067 BP-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,71 GBP. Dieser Kurs wurde am 13.02.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 10,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,29 GBP ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BP-Aktie 28,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,240 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,329 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 4,63 GBP an.

BP veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Mit einem EPS von 0,08 GBP lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als BP mit -0,01 GBP je Aktie genauso viel verdiente. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,88 Prozent auf 34,91 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel hatte BP 37,49 Mrd. GBP umgesetzt.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von BP wird am 04.11.2025 gerechnet. Schätzungsweise am 03.11.2026 dürfte BP die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,449 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

