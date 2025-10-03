DAX24.446 +0,1%Est505.656 +0,2%MSCI World4.336 +0,2%Top 10 Crypto16,48 +0,1%Nas22.844 +0,4%Bitcoin101.883 -0,9%Euro1,1731 +0,1%Öl64,56 +0,4%Gold3.862 +0,1%
Fokus auf Aktienkurs

BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP gewinnt am Freitagvormittag

03.10.25 09:27 Uhr
BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP gewinnt am Freitagvormittag

Die Aktie von BP zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von BP konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,2 Prozent auf 4,24 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BP plc (British Petrol)
4,87 EUR 0,01 EUR 0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von BP legte um 09:07 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,2 Prozent auf 4,24 GBP. In der Spitze legte die BP-Aktie bis auf 4,24 GBP zu. Bei 4,21 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Von der BP-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 508.777 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 4,71 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.02.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BP-Aktie 11,24 Prozent zulegen. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,29 GBP. Mit Abgaben von 22,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass BP-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,329 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete BP 0,240 GBP aus. Analysten bewerten die BP-Aktie im Durchschnitt mit 4,63 GBP.

BP ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 GBP wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz wurde auf 34,91 Mrd. GBP beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 37,49 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte BP am 04.11.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von BP rechnen Experten am 03.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,449 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

