BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittag mit Verlusten

Die Aktie von BP gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von BP gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 4,16 GBP abwärts.

Die BP-Aktie stand in der London-Sitzung um 11:48 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 4,16 GBP. Der Kurs der BP-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,16 GBP nach. Den Handelstag beging das Papier bei 4,21 GBP. Bisher wurden via London 2.571.071 BP-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 4,71 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.02.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die BP-Aktie mit einem Kursplus von 13,26 Prozent wieder erreichen. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,29 GBP. Mit Abgaben von 20,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem BP seine Aktionäre 2024 mit 0,240 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,329 USD je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 4,59 GBP je BP-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte BP am 05.08.2025 vor. BP hat ein EPS von 0,08 GBP vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,01 GBP auf dem gleichen Niveau gelegen. Das vergangene Quartal hat BP mit einem Umsatz von insgesamt 34,91 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,49 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 6,88 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte BP am 04.11.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,448 USD je Aktie in den BP-Büchern.

