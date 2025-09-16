BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP macht am Nachmittag Boden gut

Kursentwicklung

Die Aktie von BP gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die BP-Aktie im London-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 4,24 GBP zu.

Die BP-Aktie notierte im London-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 4,24 GBP. Die BP-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 4,25 GBP aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,20 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 7.187.144 BP-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 4,71 GBP erreichte der Titel am 13.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BP-Aktie 11,07 Prozent zulegen. Bei 3,29 GBP erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BP-Aktie derzeit noch 22,38 Prozent Luft nach unten.

BP-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,329 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 4,59 GBP je BP-Aktie an.

BP veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. BP hat ein EPS von 0,08 GBP vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,01 GBP auf dem gleichen Niveau gelegen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,88 Prozent auf 34,91 Mrd. GBP aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 37,49 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Am 04.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 03.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von BP.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,448 USD je BP-Aktie.

