BP könnte Castrol-Sparte für mehr als 8 Mrd USD verkaufen - Zeitung

04.12.25 17:21 Uhr
Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
BP plc (British Petrol)
5,33 EUR 0,03 EUR 0,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Der britische Energiekonzern BP führt einem Zeitungsbericht zufolge fortgeschrittene Gespräche über den Verkauf seines Schmierstoffgeschäfts Castrol an der US-Infrastrukturinvestor Stonepeak für mehr als 8 Milliarden US-Dollar. Noch sei kein endgültiger Vertrag abgeschlossen worden, berichtet die Financial Times (FT) unter Berufung auf informierte Personen. Die Verhandlungen könnten noch scheitern oder andere Bieter könnten auftauchen.

BP hat Castrol im Februar zum Verkauf gestellt.

Stonepeak und BP lehnten eine Stellungnahme gegenüber der Zeitung ab.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 04, 2025 11:22 ET (16:22 GMT)

