Brenntag SE Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Brenntag SE
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,3 Prozent auf 50,46 EUR nach.
Die Brenntag SE-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 50,46 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Brenntag SE-Aktie bis auf 50,16 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 51,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 91.589 Brenntag SE-Aktien.
Am 06.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 68,72 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Brenntag SE-Aktie somit 26,57 Prozent niedriger. Am 11.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 49,71 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Verlust von 1,49 Prozent wieder erreichen.
Zuletzt erhielten Brenntag SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,99 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 60,81 EUR.
Am 13.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,03 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 3,87 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,18 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Brenntag SE wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 12.11.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2026 erwartet.
Von Analysten wird erwartet, dass Brenntag SE im Jahr 2025 3,65 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.09.2025
|Brenntag SE Neutral
|UBS AG
|09.09.2025
|Brenntag SE Buy
|Warburg Research
|20.08.2025
|Brenntag SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.2025
|Brenntag SE Buy
|Warburg Research
|18.08.2025
|Brenntag SE Verkaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.09.2025
|Brenntag SE Buy
|Warburg Research
|19.08.2025
|Brenntag SE Buy
|Warburg Research
|13.08.2025
|Brenntag SE Add
|Baader Bank
|04.08.2025
|Brenntag SE Add
|Baader Bank
|21.07.2025
|Brenntag SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.09.2025
|Brenntag SE Neutral
|UBS AG
|20.08.2025
|Brenntag SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.2025
|Brenntag SE Hold
|Deutsche Bank AG
|13.08.2025
|Brenntag SE Neutral
|UBS AG
|21.07.2025
|Brenntag SE Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.08.2025
|Brenntag SE Verkaufen
|DZ BANK
|18.08.2025
|Brenntag SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.2025
|Brenntag SE Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.2025
|Brenntag SE Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.2025
|Brenntag SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
