Brenntag SE Aktie News: Anleger schicken Brenntag SE am Mittag ins Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Brenntag SE. Zuletzt fiel die Brenntag SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 50,06 EUR ab.

Die Brenntag SE-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 50,06 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Brenntag SE-Aktie bis auf 49,86 EUR. Bei 50,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 162.515 Brenntag SE-Aktien.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 68,72 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Kursplus von 37,28 Prozent wieder erreichen. Am 11.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 49,71 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Brenntag SE-Aktie derzeit noch 0,70 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Brenntag SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,99 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 60,81 EUR an.

Brenntag SE ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 1,03 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,18 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,87 Mrd. EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Brenntag SE am 12.11.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 11.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Brenntag SE.

Experten taxieren den Brenntag SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,65 EUR je Aktie.

