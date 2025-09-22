Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Dienstagmittag mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von Brenntag SE zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Brenntag SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 51,04 EUR.
Das Papier von Brenntag SE legte um 11:46 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 51,04 EUR. Kurzfristig markierte die Brenntag SE-Aktie bei 51,44 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 50,46 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 44.307 Brenntag SE-Aktien gehandelt.
Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 68,72 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 34,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.09.2025 (49,71 EUR). Der aktuelle Kurs der Brenntag SE-Aktie ist somit 2,61 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem Brenntag SE seine Aktionäre 2024 mit 2,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,99 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 60,81 EUR aus.
Am 13.08.2025 äußerte sich Brenntag SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,03 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,87 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 7,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2025 veröffentlicht. Brenntag SE dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2026 präsentieren.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,65 EUR je Brenntag SE-Aktie belaufen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.09.2025
|Brenntag SE Neutral
|UBS AG
|09.09.2025
|Brenntag SE Buy
|Warburg Research
|20.08.2025
|Brenntag SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.2025
|Brenntag SE Buy
|Warburg Research
|18.08.2025
|Brenntag SE Verkaufen
|DZ BANK
