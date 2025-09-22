Brenntag SE Aktie News: Anleger greifen bei Brenntag SE am Dienstagnachmittag zu

Aktie im Blick

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Brenntag SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Plus bei 51,18 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Brenntag SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 51,18 EUR. Die Brenntag SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 51,44 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 50,46 EUR. Bisher wurden via XETRA 82.529 Brenntag SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 68,72 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 34,27 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 49,71 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.09.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Brenntag SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,99 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Brenntag SE 2,10 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 60,81 EUR.

Brenntag SE veröffentlichte am 13.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,30 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Brenntag SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,87 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Brenntag SE am 12.11.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Brenntag SE rechnen Experten am 11.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Brenntag SE im Jahr 2025 3,65 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

