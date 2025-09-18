DAX23.754 +0,3%ESt505.492 +0,6%Top 10 Crypto16,41 -0,9%Dow46.142 +0,3%Nas22.471 +0,9%Bitcoin99.556 +0,2%Euro1,1757 -0,3%Öl67,05 -0,7%Gold3.654 +0,3%
DAX etwas höher -- Asiens Börsen im Minus -- FedEx steigert Umsatz und Gewinn -- BoJ hält Zins stabil und kündigt ETF-Verkäufe an -- AMD, Scout24, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Ströer im Fokus
Airbus Analyse: Goldman Sachs erhöht Einstufung der Aktie auf Buy Airbus Analyse: Goldman Sachs erhöht Einstufung der Aktie auf Buy
Infineon-Aktie im Wandel: Rückkaufprogramm, Thailand-Verkauf - Neuausrichtung? Infineon-Aktie im Wandel: Rückkaufprogramm, Thailand-Verkauf - Neuausrichtung?
Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Freitagvormittag in Grün

19.09.25 09:27 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Brenntag SE. Zuletzt ging es für das Brenntag SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 50,56 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 50,56 EUR. Bei 50,74 EUR erreichte die Brenntag SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 50,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 5.955 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Bei 68,72 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Brenntag SE-Aktie somit 26,43 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 49,71 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.09.2025). Abschläge von 1,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 2,10 EUR an Brenntag SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,99 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 60,81 EUR je Brenntag SE-Aktie aus.

Am 13.08.2025 legte Brenntag SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,30 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 7,35 Prozent auf 3,87 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,18 Mrd. EUR gelegen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Brenntag SE-Gewinn in Höhe von 3,65 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Brenntag SE

DatumRatingAnalyst
15.09.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
09.09.2025Brenntag SE BuyWarburg Research
20.08.2025Brenntag SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.08.2025Brenntag SE BuyWarburg Research
18.08.2025Brenntag SE VerkaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
09.09.2025Brenntag SE BuyWarburg Research
19.08.2025Brenntag SE BuyWarburg Research
13.08.2025Brenntag SE AddBaader Bank
04.08.2025Brenntag SE AddBaader Bank
21.07.2025Brenntag SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
15.09.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
20.08.2025Brenntag SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
13.08.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
21.07.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
18.08.2025Brenntag SE VerkaufenDZ BANK
18.08.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.
13.08.2025Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.
13.08.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.

