Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Freitagvormittag in Grün

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Brenntag SE. Zuletzt ging es für das Brenntag SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 50,56 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 50,56 EUR. Bei 50,74 EUR erreichte die Brenntag SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 50,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 5.955 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Bei 68,72 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Brenntag SE-Aktie somit 26,43 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 49,71 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.09.2025). Abschläge von 1,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 2,10 EUR an Brenntag SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,99 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 60,81 EUR je Brenntag SE-Aktie aus.

Am 13.08.2025 legte Brenntag SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,30 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 7,35 Prozent auf 3,87 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,18 Mrd. EUR gelegen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Brenntag SE-Gewinn in Höhe von 3,65 EUR je Aktie aus.

