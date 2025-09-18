Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Freitagvormittag in Grün
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Brenntag SE. Zuletzt ging es für das Brenntag SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 50,56 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Brenntag SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 50,56 EUR. Bei 50,74 EUR erreichte die Brenntag SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 50,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 5.955 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.
Bei 68,72 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Brenntag SE-Aktie somit 26,43 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 49,71 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.09.2025). Abschläge von 1,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem im Jahr 2024 2,10 EUR an Brenntag SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,99 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 60,81 EUR je Brenntag SE-Aktie aus.
Am 13.08.2025 legte Brenntag SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,30 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 7,35 Prozent auf 3,87 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,18 Mrd. EUR gelegen.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Brenntag SE-Gewinn in Höhe von 3,65 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie
DAX 40-Wert Brenntag SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Brenntag SE von vor 10 Jahren eingefahren
Brenntag SE-Analyse: UBS AG vergibt Neutral an Brenntag SE-Aktie
Ausgewählte Hebelprodukte auf Brenntag
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Brenntag
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Brenntag
Nachrichten zu Brenntag SE
Analysen zu Brenntag SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.09.2025
|Brenntag SE Neutral
|UBS AG
|09.09.2025
|Brenntag SE Buy
|Warburg Research
|20.08.2025
|Brenntag SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.2025
|Brenntag SE Buy
|Warburg Research
|18.08.2025
|Brenntag SE Verkaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.09.2025
|Brenntag SE Buy
|Warburg Research
|19.08.2025
|Brenntag SE Buy
|Warburg Research
|13.08.2025
|Brenntag SE Add
|Baader Bank
|04.08.2025
|Brenntag SE Add
|Baader Bank
|21.07.2025
|Brenntag SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.09.2025
|Brenntag SE Neutral
|UBS AG
|20.08.2025
|Brenntag SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.2025
|Brenntag SE Hold
|Deutsche Bank AG
|13.08.2025
|Brenntag SE Neutral
|UBS AG
|21.07.2025
|Brenntag SE Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.08.2025
|Brenntag SE Verkaufen
|DZ BANK
|18.08.2025
|Brenntag SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.2025
|Brenntag SE Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.2025
|Brenntag SE Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.2025
|Brenntag SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Brenntag SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen