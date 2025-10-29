DAX24.117 -0,7%Est505.701 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,19 +1,2%Nas23.956 +0,5%Bitcoin95.406 -1,6%Euro1,1662 +0,1%Öl65,20 +1,2%Gold3.995 +1,4%
Notierung im Blick

Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE wird am Mittwochnachmittag ausgebremst

29.10.25 16:08 Uhr
Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE wird am Mittwochnachmittag ausgebremst

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 48,06 EUR.

Das Papier von Brenntag SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 48,06 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Brenntag SE-Aktie bisher bei 48,06 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 48,71 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Brenntag SE-Aktien beläuft sich auf 88.145 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 68,72 EUR. Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 30,06 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 14.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 47,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 1,61 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,95 EUR. Im Vorjahr hatte Brenntag SE 2,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Brenntag SE-Aktie bei 57,18 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Brenntag SE am 13.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Brenntag SE ein EPS von 1,03 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3,87 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 12.11.2025 dürfte Brenntag SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 11.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Brenntag SE-Gewinn in Höhe von 3,49 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Brenntag SE

DatumRatingAnalyst
15.10.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
10.10.2025Brenntag SE SellUBS AG
26.09.2025Brenntag SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.09.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
15.09.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
