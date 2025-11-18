BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Dienstagvormittag mit Verlusten

So entwickelt sich BVB (Borussia Dortmund)

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 3,24 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 3,24 EUR. Die Abwärtsbewegung der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ging bis auf 3,24 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,25 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 6.726 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.05.2025 bei 4,14 EUR. 27,82 Prozent Plus fehlen der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,78 EUR. Dieser Wert wurde am 15.01.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ist somit 14,22 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,060 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,073 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 5,00 EUR.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 07.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,21 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,01 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,29 Prozent auf 107,02 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte BVB (Borussia Dortmund) 107,33 Mio. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 04.03.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass BVB (Borussia Dortmund) im Jahr 2026 0,010 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

