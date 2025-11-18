DAX23.292 -1,3%Est505.567 -1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,40 -0,8%Nas22.708 -0,8%Bitcoin78.931 -0,6%Euro1,1587 ±-0,0%Öl64,22 +0,3%Gold4.042 -0,1%
Heute im Fokus
DAX deutlich schwächer -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Rüstungsaktien, DroneShield, D-Wave, Xpeng, Siemens Healthineers, Highland, im Fokus
Top News
Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittag entwickeln Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittag entwickeln
D-Wave-Aktie weiter im Abwärtssog: Deadline am 19. November verstärkt den Druck D-Wave-Aktie weiter im Abwärtssog: Deadline am 19. November verstärkt den Druck
Blick auf Aktienkurs

BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) tendiert am Mittag schwächer

18.11.25 12:04 Uhr
BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) tendiert am Mittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 3,26 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BVB (Borussia Dortmund)
3,26 EUR -0,02 EUR -0,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:38 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 3,26 EUR. Der Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 3,22 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,25 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BVB (Borussia Dortmund)-Aktien beläuft sich auf 62.020 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.05.2025 bei 4,14 EUR. Mit einem Zuwachs von 27,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 2,78 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie damit 17,30 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,073 EUR, nach 0,060 EUR im Jahr 2025. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 5,00 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BVB (Borussia Dortmund) am 07.11.2025. Das EPS wurde auf 0,21 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,01 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,29 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 107,02 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 107,33 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.03.2026 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,010 EUR je Aktie in den BVB (Borussia Dortmund)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie im Minus: Watzke äußert sich zu kontroversen Themen

BVB-Aktie gibt ab: Ricken mit klarer Ansage gegen Kritik an Team und Coach

BVB-Aktie legt dennoch zu: HSV belohnt sich in der Nachspielzeit gegen Dortmund

Nachrichten zu BVB (Borussia Dortmund)

DatumMeistgelesen
Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)

DatumRatingAnalyst
17.11.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.10.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
