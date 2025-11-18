BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) tendiert am Mittag schwächer

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 3,26 EUR ab.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:38 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 3,26 EUR. Der Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 3,22 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,25 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BVB (Borussia Dortmund)-Aktien beläuft sich auf 62.020 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.05.2025 bei 4,14 EUR. Mit einem Zuwachs von 27,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 2,78 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie damit 17,30 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,073 EUR, nach 0,060 EUR im Jahr 2025. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 5,00 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BVB (Borussia Dortmund) am 07.11.2025. Das EPS wurde auf 0,21 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,01 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,29 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 107,02 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 107,33 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.03.2026 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,010 EUR je Aktie in den BVB (Borussia Dortmund)-Büchern.

