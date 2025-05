CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE gibt am Dienstagnachmittag nach

So entwickelt sich CANCOM SE

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die CANCOM SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,9 Prozent auf 28,60 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:47 Uhr mit Abschlägen von 2,9 Prozent bei 28,60 EUR. Die Abwärtsbewegung der CANCOM SE-Aktie ging bis auf 28,45 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 29,55 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 40.279 CANCOM SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 34,00 EUR erreichte der Titel am 06.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die CANCOM SE-Aktie somit 15,88 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,22 EUR. Dieser Wert wurde am 12.11.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CANCOM SE-Aktie 25,80 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,02 EUR. Im Vorjahr hatte CANCOM SE 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die CANCOM SE-Aktie im Durchschnitt mit 29,40 EUR.

CANCOM SE veröffentlichte am 31.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 479,68 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 4,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 459,87 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte CANCOM SE am 12.08.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von CANCOM SE rechnen Experten am 18.08.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass CANCOM SE ein EPS in Höhe von 1,27 EUR in den Büchern stehen haben wird.

