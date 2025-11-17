CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Nachmittag mit roten Vorzeichen

So entwickelt sich CANCOM SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von CANCOM SE. Zuletzt ging es für die CANCOM SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 25,70 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:49 Uhr um 1,5 Prozent auf 25,70 EUR ab. Die CANCOM SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 25,60 EUR nach. Bei 26,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der CANCOM SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 37.289 Stück gehandelt.

Am 05.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,65 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CANCOM SE-Aktie derzeit noch 23,15 Prozent Luft nach oben. Bei 20,30 EUR fiel das Papier am 01.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 21,01 Prozent könnte die CANCOM SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an CANCOM SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der CANCOM SE-Aktie wird bei 28,80 EUR angegeben.

CANCOM SE ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,28 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,95 Prozent auf 393,24 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 422,60 Mio. EUR gelegen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 12.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von CANCOM SE rechnen Experten am 30.03.2027.

Der Gewinn 2028 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,82 EUR je CANCOM SE-Aktie belaufen.

