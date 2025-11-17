CANCOM SE Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von CANCOM SE

CANCOM SE im Fokus

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von CANCOM SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 25,95 EUR abwärts.

Um 11:46 Uhr ging es für die CANCOM SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 25,95 EUR. Der Kurs der CANCOM SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 25,80 EUR nach. Mit einem Wert von 26,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 12.537 CANCOM SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 31,65 EUR erreichte der Titel am 05.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,97 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.08.2025 (20,30 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,77 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CANCOM SE-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten CANCOM SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,000 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 28,80 EUR je CANCOM SE-Aktie aus.

Am 12.08.2025 äußerte sich CANCOM SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei CANCOM SE ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,28 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 393,24 Mio. EUR – eine Minderung von 6,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 422,60 Mio. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte CANCOM SE am 12.02.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 30.03.2027.

Experten taxieren den CANCOM SE-Gewinn für das Jahr 2028 auf 1,82 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

CANCOM-Aktie mit Kurssprung: Gewinnrückgang weniger schlimm als erwartet

Ausblick: CANCOM veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

TecDAX-Papier CANCOM SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CANCOM SE von vor einem Jahr abgeworfen