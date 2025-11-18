CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Nachmittag mit KursVerlusten

Aktienentwicklung

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die CANCOM SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 25,40 EUR abwärts.

Die CANCOM SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,2 Prozent auf 25,40 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die CANCOM SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 25,00 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 25,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 31.309 CANCOM SE-Aktien.

Am 05.06.2025 markierte das Papier bei 31,65 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der CANCOM SE-Aktie ist somit 24,61 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 20,30 EUR am 01.08.2025. Abschläge von 20,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im Vorjahr hatte CANCOM SE 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 28,80 EUR je CANCOM SE-Aktie aus.

Am 13.11.2025 hat CANCOM SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,24 EUR, nach 0,28 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 423,93 Mio. EUR – ein Plus von 0,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CANCOM SE 422,60 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.02.2026 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 30.03.2027.

Den erwarteten Gewinn je CANCOM SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,888 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

