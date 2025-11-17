CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE tendiert am Vormittag tiefer

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die CANCOM SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 26,00 EUR.

Um 09:02 Uhr ging es für die CANCOM SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 26,00 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die CANCOM SE-Aktie bis auf 26,00 EUR. Bei 26,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.419 CANCOM SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,65 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,73 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 01.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,30 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,92 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die CANCOM SE-Aktie bei 28,80 EUR.

Am 12.08.2025 hat CANCOM SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte CANCOM SE ebenfalls 0,28 EUR je Aktie eingebüßt. Der Umsatz lag bei 393,24 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 6,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 422,60 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 12.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von CANCOM SE veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 30.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von CANCOM SE.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2028 auf 1,82 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

CANCOM-Aktie mit Kurssprung: Gewinnrückgang weniger schlimm als erwartet

Ausblick: CANCOM veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

TecDAX-Papier CANCOM SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CANCOM SE von vor einem Jahr abgeworfen