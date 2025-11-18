CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE büßt am Vormittag ein

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 25,10 EUR abwärts.

Das Papier von CANCOM SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:03 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 25,10 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der CANCOM SE-Aktie ging bis auf 25,05 EUR. Mit einem Wert von 25,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 1.747 CANCOM SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,65 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,10 Prozent über dem aktuellen Kurs der CANCOM SE-Aktie. Bei 20,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CANCOM SE-Aktie 19,12 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten CANCOM SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,000 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 28,80 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte CANCOM SE am 13.11.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,24 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,28 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 423,93 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 422,60 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.02.2026 veröffentlicht. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte CANCOM SE möglicherweise am 30.03.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,888 EUR je CANCOM SE-Aktie.

