Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen -- DAX behauptet sich -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Autonomes Fahren: Vorsprung von Mercedes & Co. bröckelt -- Fraport, Ottobock, Plug Power, Xiaomi im Fokus
Fokus auf Aktienkurs

19.11.25 09:22 Uhr
CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE macht am Vormittag Boden gut

Die Aktie von CANCOM SE zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die CANCOM SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 25,35 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CANCOM SE
25,35 EUR 0,65 EUR 2,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 09:03 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 25,35 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die CANCOM SE-Aktie bei 25,70 EUR. Bei 25,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 9.732 CANCOM SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.06.2025 markierte das Papier bei 31,65 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,85 Prozent über dem aktuellen Kurs der CANCOM SE-Aktie. Am 01.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 20,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CANCOM SE-Aktie 19,92 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten CANCOM SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,000 EUR aus. Analysten bewerten die CANCOM SE-Aktie im Durchschnitt mit 28,80 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CANCOM SE am 13.11.2025. Das EPS wurde auf 0,24 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,31 Prozent auf 423,93 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 422,60 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 12.02.2026 dürfte CANCOM SE Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 30.03.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je CANCOM SE-Aktie in Höhe von 0,888 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu CANCOM SE

Analysen zu CANCOM SE

DatumRatingAnalyst
14.11.2025CANCOM SE KaufenDZ BANK
14.11.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
14.11.2025CANCOM SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.11.2025CANCOM SE BuyJefferies & Company Inc.
29.10.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
14.11.2025CANCOM SE KaufenDZ BANK
14.11.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
13.11.2025CANCOM SE BuyJefferies & Company Inc.
29.10.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
28.08.2025CANCOM SE BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
14.11.2025CANCOM SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.2025CANCOM SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
01.08.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
01.08.2025CANCOM SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
13.11.2023CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
11.08.2023CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
12.05.2023CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
11.11.2022CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
19.09.2022CANCOM SE VerkaufenDZ BANK

