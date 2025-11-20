CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE zeigt sich am Mittag freundlich

Notierung im Blick

Die Aktie von CANCOM SE zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die CANCOM SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 25,20 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie konnte um 11:45 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 25,20 EUR. Der Kurs der CANCOM SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 25,25 EUR zu. Mit einem Wert von 25,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 18.224 CANCOM SE-Aktien gehandelt.

Bei 31,65 EUR erreichte der Titel am 05.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der CANCOM SE-Aktie ist somit 25,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.08.2025 bei 20,30 EUR. Der aktuelle Kurs der CANCOM SE-Aktie ist somit 19,44 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

CANCOM SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,000 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 28,80 EUR aus.

CANCOM SE veröffentlichte am 13.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,24 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,28 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 423,93 Mio. EUR – ein Plus von 0,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CANCOM SE 422,60 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

CANCOM SE wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 12.02.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von CANCOM SE rechnen Experten am 30.03.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,865 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

TecDAX-Titel CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in CANCOM SE von vor 3 Jahren bedeutet

CANCOM-Aktie mit Kurssprung: Gewinnrückgang weniger schlimm als erwartet

Ausblick: CANCOM veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal