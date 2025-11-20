CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Donnerstagvormittag mit Kursplus

Blick auf CANCOM SE-Kurs

Die Aktie von CANCOM SE zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von CANCOM SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 25,10 EUR.

Um 09:01 Uhr stieg die CANCOM SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 25,10 EUR. Die CANCOM SE-Aktie legte bis auf 25,10 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 25,10 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.396 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,65 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.06.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 26,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.08.2025 bei 20,30 EUR. Abschläge von 19,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 1,000 EUR an CANCOM SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 28,80 EUR je CANCOM SE-Aktie an.

Am 13.11.2025 lud CANCOM SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS belief sich auf 0,24 EUR gegenüber 0,28 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CANCOM SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,31 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 423,93 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 422,60 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 12.02.2026 dürfte CANCOM SE Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 30.03.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,865 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

