CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Nachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von CANCOM SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 24,95 EUR ab.

Die CANCOM SE-Aktie musste um 15:47 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 24,95 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die CANCOM SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 24,90 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 25,70 EUR. Der Tagesumsatz der CANCOM SE-Aktie belief sich zuletzt auf 36.244 Aktien.

Am 05.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 31,65 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die CANCOM SE-Aktie damit 21,17 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 01.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 20,30 EUR ab. Abschläge von 18,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

CANCOM SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,000 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 28,80 EUR an.

CANCOM SE gewährte am 13.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. CANCOM SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,28 EUR je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 423,93 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 422,60 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte CANCOM SE am 12.02.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 30.03.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,888 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

