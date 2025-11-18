CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Dienstagmittag in Rot

Blick auf CANCOM SE-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von CANCOM SE. Das Papier von CANCOM SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 25,30 EUR abwärts.

Die CANCOM SE-Aktie musste um 11:41 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 25,30 EUR abwärts. In der Spitze fiel die CANCOM SE-Aktie bis auf 25,00 EUR. Mit einem Wert von 25,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 16.013 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 31,65 EUR erreichte der Titel am 05.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 25,10 Prozent Plus fehlen der CANCOM SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.08.2025 bei 20,30 EUR. Abschläge von 19,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

CANCOM SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,000 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 28,80 EUR für die CANCOM SE-Aktie.

CANCOM SE veröffentlichte am 13.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,24 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CANCOM SE 0,28 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat CANCOM SE 423,93 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 422,60 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die CANCOM SE-Bilanz für Q4 2025 wird am 12.02.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 30.03.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass CANCOM SE im Jahr 2025 0,888 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

