DAX23.292 -1,3%Est505.567 -1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,40 -0,8%Nas22.708 -0,8%Bitcoin78.931 -0,6%Euro1,1587 ±-0,0%Öl64,22 +0,3%Gold4.042 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Siemens 723610 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Tesla A1CX3T Netflix 552484 RENK RENK73 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX deutlich schwächer -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Rüstungsaktien, DroneShield, D-Wave, Xpeng, Siemens Healthineers, Highland, im Fokus
Top News
Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittag entwickeln Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittag entwickeln
D-Wave-Aktie weiter im Abwärtssog: Deadline am 19. November verstärkt den Druck D-Wave-Aktie weiter im Abwärtssog: Deadline am 19. November verstärkt den Druck
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Blick auf CANCOM SE-Kurs

CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Dienstagmittag in Rot

18.11.25 12:04 Uhr
CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Dienstagmittag in Rot

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von CANCOM SE. Das Papier von CANCOM SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 25,30 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CANCOM SE
24,70 EUR -0,85 EUR -3,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die CANCOM SE-Aktie musste um 11:41 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 25,30 EUR abwärts. In der Spitze fiel die CANCOM SE-Aktie bis auf 25,00 EUR. Mit einem Wert von 25,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 16.013 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 31,65 EUR erreichte der Titel am 05.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 25,10 Prozent Plus fehlen der CANCOM SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.08.2025 bei 20,30 EUR. Abschläge von 19,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

CANCOM SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,000 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 28,80 EUR für die CANCOM SE-Aktie.

CANCOM SE veröffentlichte am 13.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,24 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CANCOM SE 0,28 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat CANCOM SE 423,93 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 422,60 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die CANCOM SE-Bilanz für Q4 2025 wird am 12.02.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 30.03.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass CANCOM SE im Jahr 2025 0,888 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

CANCOM-Aktie mit Kurssprung: Gewinnrückgang weniger schlimm als erwartet

Ausblick: CANCOM veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

TecDAX-Papier CANCOM SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CANCOM SE von vor einem Jahr abgeworfen

Ausgewählte Hebelprodukte auf CANCOM

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CANCOM

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Cancom SE

Nachrichten zu CANCOM SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu CANCOM SE

DatumRatingAnalyst
14.11.2025CANCOM SE KaufenDZ BANK
14.11.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
14.11.2025CANCOM SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.11.2025CANCOM SE BuyJefferies & Company Inc.
29.10.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
14.11.2025CANCOM SE KaufenDZ BANK
14.11.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
13.11.2025CANCOM SE BuyJefferies & Company Inc.
29.10.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
28.08.2025CANCOM SE BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
14.11.2025CANCOM SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.2025CANCOM SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
01.08.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
01.08.2025CANCOM SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
13.11.2023CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
11.08.2023CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
12.05.2023CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
11.11.2022CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
19.09.2022CANCOM SE VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für CANCOM SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen