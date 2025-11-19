CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE tendiert am Mittag südwärts

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von CANCOM SE. Das Papier von CANCOM SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 25,05 EUR abwärts.

Die CANCOM SE-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 25,05 EUR. Bei 25,05 EUR markierte die CANCOM SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 25,70 EUR. Bisher wurden via XETRA 24.511 CANCOM SE-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,65 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.06.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 26,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 01.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 20,30 EUR ab. Mit Abgaben von 18,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

CANCOM SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,000 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 28,80 EUR an.

CANCOM SE veröffentlichte am 13.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,24 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,28 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 423,93 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte CANCOM SE 422,60 Mio. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte CANCOM SE am 12.02.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können CANCOM SE-Anleger Experten zufolge am 30.03.2027 werfen.

Den erwarteten Gewinn je CANCOM SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,888 EUR fest.

