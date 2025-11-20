CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Nachmittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von CANCOM SE. Das Papier von CANCOM SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 25,00 EUR.
Um 15:49 Uhr konnte die Aktie von CANCOM SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 25,00 EUR. Die CANCOM SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 25,25 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 25,10 EUR. Bisher wurden heute 31.342 CANCOM SE-Aktien gehandelt.
Am 05.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 31,65 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CANCOM SE-Aktie derzeit noch 26,60 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 20,30 EUR am 01.08.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 18,80 Prozent könnte die CANCOM SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem im Jahr 2024 1,000 EUR an CANCOM SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,000 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 28,80 EUR für die CANCOM SE-Aktie aus.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte CANCOM SE am 13.11.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,24 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CANCOM SE 0,28 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,31 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 423,93 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 422,60 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.
Die CANCOM SE-Bilanz für Q4 2025 wird am 12.02.2026 erwartet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 30.03.2027.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass CANCOM SE ein EPS in Höhe von 0,865 EUR in den Büchern stehen haben wird.
