CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Dienstagnachmittag im Plus

25.11.25 16:09 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Plus bei 25,65 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die CANCOM SE-Papiere um 15:51 Uhr 1,6 Prozent. Die CANCOM SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 25,85 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 25,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 28.740 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 31,65 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.06.2025). 23,39 Prozent Plus fehlen der CANCOM SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.08.2025 bei 20,30 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CANCOM SE-Aktie 20,86 Prozent sinken.

CANCOM SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,000 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 28,80 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte CANCOM SE am 13.11.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,24 EUR gegenüber 0,28 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 423,93 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte CANCOM SE 422,60 Mio. EUR umgesetzt.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.02.2026 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 30.03.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je CANCOM SE-Aktie in Höhe von 0,859 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu CANCOM SE

DatumRatingAnalyst
14.11.2025CANCOM SE KaufenDZ BANK
14.11.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
14.11.2025CANCOM SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.11.2025CANCOM SE BuyJefferies & Company Inc.
29.10.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
