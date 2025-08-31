Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Nachmittag mit Kurseinbußen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Der Carl Zeiss Meditec-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,7 Prozent auf 43,36 EUR.

Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,7 Prozent auf 43,36 EUR. Bei 42,70 EUR markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 44,28 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 26.853 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 72,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 66,51 Prozent über dem aktuellen Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie. Am 07.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 41,00 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie ist somit 5,44 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Carl Zeiss Meditec-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,686 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 53,39 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,38 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 289,77 Mio. EUR gegenüber 289,77 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Carl Zeiss Meditec im Jahr 2025 1,75 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

Analysten sehen bei Carl Zeiss Meditec-Aktie Potenzial

TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte eine Carl Zeiss Meditec-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte eine Carl Zeiss Meditec-Investition von vor einem Jahr eingebracht