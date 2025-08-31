Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Dienstagvormittag tiefer

Carl Zeiss Meditec im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 44,34 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 44,34 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie sank bis auf 44,28 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 44,28 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.302 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Am 02.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 72,20 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 62,83 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.08.2025 (41,00 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie 7,53 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,686 EUR, nach 0,600 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 53,39 EUR aus.

Am 09.12.2016 hat Carl Zeiss Meditec in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2016 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,38 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Carl Zeiss Meditec im vergangenen Quartal 289,77 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Carl Zeiss Meditec 289,77 Mio. EUR umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,75 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

