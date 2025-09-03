DAX23.773 +0,8%ESt505.346 +0,4%Top 10 Crypto15,50 -1,6%Dow45.422 +0,3%Nas21.559 +0,3%Bitcoin94.266 -1,6%Euro1,1636 -0,2%Öl67,00 -0,6%Gold3.547 -0,4%
Notierung im Blick

Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Nachmittag im Minus

04.09.25 16:10 Uhr
Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Nachmittag im Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Zuletzt fiel die Carl Zeiss Meditec-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 42,42 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Carl Zeiss Meditec AG
42,56 EUR -0,06 EUR -0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Carl Zeiss Meditec-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:50 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 42,42 EUR. Das Tagestief markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 42,16 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 42,52 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 49.710 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 72,20 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 70,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 41,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie liegt somit 3,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,686 EUR, nach 0,600 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der Carl Zeiss Meditec-Aktie wird bei 53,39 EUR angegeben.

Am 09.12.2016 legte Carl Zeiss Meditec die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2016 endete, vor. Das EPS lag bei 0,38 EUR. Im letzten Jahr hatte Carl Zeiss Meditec einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 289,77 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,74 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

