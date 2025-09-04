Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Freitagnachmittag mit positiven Vorzeichen

So entwickelt sich Carl Zeiss Meditec

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Das Papier von Carl Zeiss Meditec legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 41,86 EUR.

Das Papier von Carl Zeiss Meditec konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 41,86 EUR. Im Tageshoch stieg die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 42,40 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 42,02 EUR. Der Tagesumsatz der Carl Zeiss Meditec-Aktie belief sich zuletzt auf 126.029 Aktien.

Am 02.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 72,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie liegt somit 42,02 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 41,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten Carl Zeiss Meditec-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,600 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,686 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 53,39 EUR an.

Am 09.12.2016 äußerte sich Carl Zeiss Meditec zu den Kennzahlen des am 30.09.2016 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,38 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 289,77 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 289,77 Mio. EUR eingefahren.

Experten taxieren den Carl Zeiss Meditec-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,73 EUR je Aktie.

