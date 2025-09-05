Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Aktienentwicklung

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec zeigt am Montagnachmittag wenig Änderung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Carl Zeiss Meditec-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 41,34 EUR.

Anleger zeigten sich um 15:49 Uhr bei der Carl Zeiss Meditec-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 41,34 EUR. Bei 41,94 EUR erreichte die Carl Zeiss Meditec-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das bisherige Tagestief markierte Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 40,78 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 41,50 EUR. Der Tagesumsatz der Carl Zeiss Meditec-Aktie belief sich zuletzt auf 88.600 Aktien.

Bei einem Wert von 72,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 74,65 Prozent. Am 08.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,78 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Carl Zeiss Meditec-Aktie derzeit noch 1,35 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Carl Zeiss Meditec seine Aktionäre 2024 mit 0,600 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,686 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 53,39 EUR.

Carl Zeiss Meditec veröffentlichte am 09.12.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 289,77 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 289,77 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Experten gehen davon aus, dass Carl Zeiss Meditec im Jahr 2025 1,73 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

