Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec schiebt sich am Freitagnachmittag vor

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Carl Zeiss Meditec-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:49 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 42,94 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 43,20 EUR aus. Bei 42,76 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Carl Zeiss Meditec-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 53.970 Stück gehandelt.

Bei 72,20 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie liegt somit 40,53 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 40,52 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 5,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,686 EUR, nach 0,600 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der Carl Zeiss Meditec-Aktie wird bei 55,50 EUR angegeben.

Am 09.12.2016 hat Carl Zeiss Meditec die Kennzahlen zum am 30.09.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,38 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,38 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 289,77 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 289,77 Mio. EUR.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,73 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

