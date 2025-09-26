Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec verbilligt sich am Nachmittag

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 42,02 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Carl Zeiss Meditec nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:51 Uhr 0,5 Prozent auf 42,02 EUR. Bei 41,94 EUR markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 42,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 81.826 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 72,20 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 71,82 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,52 EUR. Dieser Wert wurde am 09.09.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Verlust von 3,57 Prozent wieder erreichen.

Carl Zeiss Meditec-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,686 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 55,50 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie an.

Am 09.12.2016 äußerte sich Carl Zeiss Meditec zu den Kennzahlen des am 30.09.2016 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Carl Zeiss Meditec 0,38 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 289,77 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,74 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

