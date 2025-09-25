Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittag freundlich
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Zuletzt ging es für das Carl Zeiss Meditec-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 42,66 EUR.
Das Papier von Carl Zeiss Meditec legte um 11:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 42,66 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 43,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 42,50 EUR. Bisher wurden heute 16.707 Carl Zeiss Meditec-Aktien gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (72,20 EUR) erklomm das Papier am 02.10.2024. Mit einem Zuwachs von 69,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.09.2025 (40,52 EUR). Der aktuelle Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie ist somit 5,02 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Zuletzt erhielten Carl Zeiss Meditec-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,686 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 55,50 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie an.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016. In Sachen EPS wurden 0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Carl Zeiss Meditec 0,38 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Von Analysten wird erwartet, dass Carl Zeiss Meditec im Jahr 2025 1,74 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
