Aktie im Blick

Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Vormittag gesucht

13.08.25 09:24 Uhr
Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Vormittag gesucht

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Zuletzt konnte die Aktie von Carl Zeiss Meditec zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 43,46 EUR.

Um 09:04 Uhr sprang die Carl Zeiss Meditec-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 43,46 EUR zu. Der Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 43,54 EUR zu. Bei 43,24 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.768 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 72,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.10.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 66,13 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Carl Zeiss Meditec-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 07.08.2025 auf bis zu 41,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,66 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR an Carl Zeiss Meditec-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,696 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 57,26 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 289,77 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 289,77 Mio. EUR.

In der Carl Zeiss Meditec-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,79 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

