Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec gewinnt am Donnerstagmittag an Boden

Kurs der Carl Zeiss Meditec

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Carl Zeiss Meditec-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 43,40 EUR nach oben.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie konnte um 11:44 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 43,40 EUR. Im Tageshoch stieg die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 43,66 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 43,40 EUR. Von der Carl Zeiss Meditec-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 21.348 Stück gehandelt.

Bei 72,20 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 66,36 Prozent könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 41,00 EUR am 07.08.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Carl Zeiss Meditec-Aktie derzeit noch 5,53 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,696 EUR. Im Vorjahr hatte Carl Zeiss Meditec 0,600 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 57,26 EUR an.

Carl Zeiss Meditec gewährte am 09.12.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2016 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,38 EUR. Im letzten Jahr hatte Carl Zeiss Meditec einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 289,77 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 289,77 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Experten taxieren den Carl Zeiss Meditec-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,77 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

Carl Zeiss Meditec-Aktie dennoch zweistellig tiefer: Carl Zeiss Meditec steigert Umsatz und bestätigt Prognose

TecDAX-Titel Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Carl Zeiss Meditec-Investment von vor 5 Jahren verloren

So stuften die Analysten die Carl Zeiss Meditec-Aktie im vergangenen Monat ein