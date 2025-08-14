Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec gewinnt am Freitagmittag an Fahrt

So bewegt sich Carl Zeiss Meditec

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 44,10 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:36 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 44,10 EUR. Im Tageshoch stieg die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 44,78 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 44,44 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 16.789 Carl Zeiss Meditec-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 72,20 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 63,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 41,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.08.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 7,03 Prozent könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,600 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,696 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 57,26 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie aus.

Am 09.12.2016 hat Carl Zeiss Meditec in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2016 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Carl Zeiss Meditec in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Von Analysten wird erwartet, dass Carl Zeiss Meditec im Jahr 2025 1,77 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

