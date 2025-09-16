DAX23.354 +0,1%ESt505.375 +0,1%Top 10 Crypto16,14 -0,9%Dow45.758 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin98.338 ±-0,0%Euro1,1844 -0,2%Öl67,88 -0,9%Gold3.666 -0,6%
Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec verteidigt am Mittwochmittag Vortagesniveau

17.09.25 12:06 Uhr
Wenig Veränderung zeigt am Mittwochmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Mit einem Wert von 43,12 EUR bewegte sich die Carl Zeiss Meditec-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Carl Zeiss Meditec AG
43,14 EUR 0,02 EUR 0,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Kaum Ausschläge verzeichnete die Carl Zeiss Meditec-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:48 Uhr bei 43,12 EUR. Bei 43,36 EUR markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 43,00 EUR nach. Mit einem Wert von 43,12 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Carl Zeiss Meditec-Aktien beläuft sich auf 11.623 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 72,20 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 67,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,52 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,03 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,686 EUR. Im Vorjahr hatte Carl Zeiss Meditec 0,600 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 55,50 EUR an.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.12.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,38 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Carl Zeiss Meditec noch ein Gewinn pro Aktie von 0,38 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 289,77 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 289,77 Mio. EUR eingefahren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Carl Zeiss Meditec einen Gewinn von 1,73 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec

Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG

DatumRatingAnalyst
15.09.2025Carl Zeiss Meditec Sector PerformRBC Capital Markets
12.09.2025Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
10.09.2025Carl Zeiss Meditec OverweightBarclays Capital
21.08.2025Carl Zeiss Meditec HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.08.2025Carl Zeiss Meditec Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
10.09.2025Carl Zeiss Meditec OverweightBarclays Capital
11.08.2025Carl Zeiss Meditec BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.08.2025Carl Zeiss Meditec BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
07.08.2025Carl Zeiss Meditec OutperformBernstein Research
04.08.2025Carl Zeiss Meditec BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
15.09.2025Carl Zeiss Meditec Sector PerformRBC Capital Markets
21.08.2025Carl Zeiss Meditec HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.08.2025Carl Zeiss Meditec Sector PerformRBC Capital Markets
12.08.2025Carl Zeiss Meditec HoldDeutsche Bank AG
08.08.2025Carl Zeiss Meditec HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.09.2025Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.08.2025Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
17.07.2025Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.05.2025Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Carl Zeiss Meditec AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen